UEFA, Avrupa futbolunda geri dönüş adına çalışmalarını sürdürürken Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi için de yol haritası belirleniyor.

AS'tan Joaquin Maroto'nun haberine göre UEFA'nın Avrupa Kulüpler Birliği ve yerel lig temsilcilerinden oluşan çalışma grubu, çeyrek final aşamasından sonra tek maç şeklinde ilerleme fikrine yönelmiş durumdalar.

İstanbul'da Dörtlü Final onaylanıyor!

Bu doğrultuda Şampiyonlar Ligi'nin İstanbul'da oynanacak Dörtlü Final ile sona erdirilmesi planlanıyor. Mevcut planlama, görüş birliği ile büyük destek görse de nihai kararın 17 Haziran'daki yürütme komitesi toplantısında alınması bekleniyor.

Böylece UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için belirlenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nın adresi değişmezken yarı final maçlarına da İstanbul, ev sahipliği yapmış olacak.

Bilindiği üzere UEFA, 27 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan toplantısını EURO 2020 için önerilen az sayıda mekanla ilgili kalan açık noktaların varlığı nedeniyle 17 Haziran’a ertelemişti.

Çeyrek finaller 8 Ağustos'ta

Belirlenen taslağa göre UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 6 Ağustos'ta başlarken Şampiyonlar Ligi'nde kalan çeyrek final mücadelelerinin de 8 Ağustos'ta başlatılması bekleniyor.

Ağustos'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi ile liglerin başlangıcı ertelenmiş olacak ve oyuncular Eylül ayında tatil yapma imkanı bulacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşme gerçekleşmişti

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıkladıktan sonra Sky Sport'a göre UEFA, TFF ile direkt olarak temasa geçmiş ve İstanbul'da bir Dörtlü Final oynatma fikrini paylaşmıştı. UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu arasında İstanbul'da oynanacak bir Final Four adına görüş alışverişi gerçekleşmişti.

İstanbul, sahip olduğu özellikler ile Avrupa'nın birçok lokasyonundan ayrılmış durumda. Çünkü İstanbul, daha önce UEFA ve FIFA'nın büyük organizasyonlarına ev sahipliği yapmış birçok stadyuma sahip.

Sky Sport'un haberine göre 2009'da UEFA Kupası Finali oynanan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nin yapılacağı ve öncesinde de 2005'teki finale ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 2013'te U-20 Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan Türk Telekom Stadyumu ve 2019'da UEFA Süper Kupası'nın oynandığı Vodafone Park; UEFA'nın planları kapsamında ön plana çıkan stadyumlar olarak gösteriliyordu.

EURO 2020'nin ev sahipleri değişebilir!

AS'ın haberine göre UEFA'nın toplantısının ertelenmesine neden olan EURO 2020'nin ev sahiplerindeki durum belirsizliği bazı değişimlere yol açabilir. Ev sahibi konumundaki 12 şehirden 3'ünün değişmesi söz konusu.

İspanya'da Bilbao'nun EURO 2020'nin ev sahipliğini yapacak şehirler arasından çıkabileceği belirtiliyor.