Şampiyonlar Ligi geri döndü

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu olan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebiyle yarıda kalan Şampiyonlar Ligi, bu akşam kapılarını tekrar açacak. Kupa 1’de korona nedeniyle tamamlanamayan 4 Son 16 Turu eşleşmesinin rövanşlarında ilk olarak bugün saat 22.00’de, evinde Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li Juventus’u 1-0 mağlup eden Fransız ekibi Lyon, güçlü rakibinin İtalya’da konuğu olacak. Bu mücadele beINSPORTS2 ekranlarından yayınlanacak. Gecenin aynı saatte başlayacak beINSPORTS1’deki diğer kapışmasında Manchester City, İspanya’da 2-1 yendiği Real Madrid’le kozlarını İngiltere’de paylaşacak. Yarın da bu sezon İspanya’da La Liga’yı Real Madrid’e kaptıran Lionel Messi’li Barcelona, İtalya’da 1-1 berabere kaldığı Napoli ile 22.00’de Nou Camp’ta çeyrek final bileti için karşılaşacak.

Son 8 heyecanı Portekiz’de…

Mücadele beINSPORTS1’de olacak. Yine aynı gün ve aynı saatte Bayern Münih, İngiltere’de 3- 0’la geçtiği Chelsea’yi, Almanya’da konuk edecek. Bu maç da beINSPORTS2 ekranlarında olacak. Son 16 rövanşlarının tamamlanmasının hemen ardından Devler Ligi’nin çeyrek final ve sonrasındaki maçlarına Portekiz’in Lizbon kenti ev sahipliği yapacak. Final maçı ise 23 Ağustos Pazar günü oynanacak. Son 8’de M.City-R.Madrid eşleşmesinin galibi, Juventus- Lyon eşleşmesinin kazananıyla, Napoli-Barcelona galibi, Bayern Münih-Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Diğer iki çeyrek finalde ise RB Leipzig- A.Madrid ile Atalanta-PSG karşı karşıya gelecek.