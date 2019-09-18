Şampiyonlar Ligi geliri ne kadar?

Şampiyonlar ligi geliri, kulüpler için çok önemli. Devler liginde mücadele etme hakkı kazanan takımlar, başarıya endeksli olarak kasalarına giren miktarları artırmayı başarıyor. Peki, Şampiyonlar ligi ayak bastı parası ne kadar? Şampiyonlar liginde galibiyet ve beraberlik ne kadar kazandırıyor. Devler liginin gelir tablolarına hep birlikte bakalım. Ve Düşler Sahnesi'nde perde açıldı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başladı. Gruplarda yer alan 32 kulüp, 30 Mayıs günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek olan finalde yer alıp, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en değerli organizasyonunun mali değerini analiz etti.

Şampiyonlar ligi grup geliri ne kadar?

Devler Ligi'nde gruplarda mücadele etmeye hak kazanan kulüpler, başlangıç ücreti olarak 15 milyon 250 bin euroyu kasalarına koyarken, gruplarda her galibiyet için 2 milyon 700 bin euro alacak. Beraberliklerin değerini ise 900 bin euro olarak belirleyen UEFA, gruplardan bir üst tura çıkan takımlara ise 9 milyon 500 bin euro verecek. Yani gruplarda tüm maçlarını kazanan kulüpler, toplam 16 milyon 200 bin euroyu alacak.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali

Şampiyonlar liginde çeyrek finale yükselen takımlar, 10 milyon 500 bin euro alırken, yarı finale çıkanlar 12 milyon euro daha kazanacak. UEFA, finale çıkan kulüplere 15 milyon euro öderken, en büyük kupayı kazanan takıma ise 4 milyon euro daha verecek. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan kulüp, gruplardaki tüm maçlarını kazanması halinde 82 milyon 450 bin euro gibi müthiş bir kazanıl elde edecek.