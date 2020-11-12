Tüm dünyada hakemler ile futbolcuların arasında konuştuğu konular merak edilir ve çoğu otorite de bu konuşmaların yayınlanmasını ister... Hakemleri koruma programı kapsamında UEFA da bu konuda adım attı ve hakemlerin başrolde olduğu bir belgesel hazırladı. Hakemlerle futbolcuların en dikkat çeken Şampiyonlar Ligi maçlarında oyuncularla yaptıkları hararetli konuşmaların mikrofon kayıtlarını yayınlanacağı belgesel, dört bölüm olacak. Belgeselin fragmanı, geçtiğimiz 2019 Nisan'da Barcelona ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki görüntülerle başlıyor. Görüntülerde hakem Björn Kuipers, Messi'ye kolundaki "Saygı (Respect)" yazısını göstererek,"Messi, haydi biraz saygı göster!" diyor.

Dizi, Şubat 2019'dan Ağustos 2020'ye kadar 18 aylık bir süre boyunca 11 ülkeden, aralarında Premier Lig yetkilileri Michael Oliver ve Anthony Taylor'ın da bulunduğu UEFA'nın en iyi 16 hakeminin hayatını izliyor.





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Kuipers'ın Messi'yle tartışmasının yanı sıra, Raheem Sterling'in Tottenham'a attığı golde Cüneyt Çakır'ın konuşmaları da yer alıyor. Belgesel, aynı zamanda hakemlerin özel hayatlarını takip ediyor, günlük hayatlarına odaklanıyor ve işadamı Kuipers'in sahadaki hayatını tartışıyor.

UEFA'nın hakem başkanı Roberto Rosetti, "Bu, UEFA ve hakem ailemiz için çok önemli bir belgesel" dedi. "Avrupa'nın en iyi hakemlerinden bazılarının profesyonelliğini, motivasyonunu ve bağlılığını vurgulamanın yanı sıra sahada oyuncular ve taraftarlar tarafından görülen figürlerin arkasındaki insanları gösteriyor." "Umarım herkes belgeselden keyif alabilir ve insanlar seçkin bir UEFA hakemi olmak ve olmak için ne gerektiği hakkında daha fazla şey öğrenebilirler." (Trtspor)