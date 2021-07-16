UEFA, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimlerinin İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

UEFA ayrıca 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Daha önce 2020-21 sezonuna ait final maçı, İstanbul'da oynanacaktı ancak pandemi şartları nedeniyle alınan kararın ardından dev maç Porto'ya alınmıştı.

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