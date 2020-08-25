Şampiyonlar Ligi finali manşetleri süsledi

Şampiyonlar Ligi finali elbette tüm dünyada olduğu gibi Avrupa basınında da manşetleri süsledi. Dünün en çok dikkat çeken kapaklarına İspanya’dan Marca ve Fransa’dan L’Equipe imzasını attı. Marca, Bayern Münih’in Fransız yıldızı Lucas Hernandez’in kupaya kafasının içine soktuğu fotoğrafı koyup, “Para mutluluk getirmiyor (henüz)” başlığını attı.

Marca, Fransız L’Equipe ise Neymar’ın ağlayan fotoğrafının üstüne, “Teselli edilemez” diye yazdı. Gazete, Neymar ve Mbappe’nin kaçırdıkları pozisyonların da kırılma anı olduğuna vurgu yaptı.