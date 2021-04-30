İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali tehlikeye girdi. Fransız basınından RMC Sports'ta yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmayabilir. Türkiye'de koronavirüs vakalarının sayısının hızla artması nedeniyle UEFA'nın finali İstanbul'da oynatmama kararı alabileceği iddia edildi. UEFA'nın finalin iki İngiliz takımı arasında oynanması halinde, finali İngiltere'de oynatabileceği ileri sürüldü.

Haberde ayrıca finalin İstanbul'da oynanıp oynanmayacağıyla ilgili kesin kararın önümüzdeki hafta verileceği ve bunda Türkiye'deki vaka sayısının olumlu yönde ilerlemesi ve finale çıkacak takımların kim olacağının etkili olacağı belirtildi.

Dev final 29 Mayıs'ta

Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilmişti.





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