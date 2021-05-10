Şampiyonlar Ligi finali ev sahipliği karara bağlanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali için son kararını 2 gün içinde yapacağı toplantılar ile verecek.

İngiltere hükümetinin koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler arasına alması ve 10 günlük karantina işlemi uygulanacağını açıklamasının ardından, finale kalan Manchester City ve Chelsea başvuru yaparak maçın İngiltere'de oynanmasını talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen UEFA, insan sağlığını ön planda tutarak Türkiye'ye konuyu iletti. 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Manchester City-Chelsea maçının Londra Wembley'e taşınması gündemde olup, geçen sene de pandemi yüzünden İstanbul'da yapılamayıp Portekiz'e taşınan finalin bu kez 2023 yılına ertelenmesi teklifi bekleniyor. (DHA)