Fenerbahçe HDI Sigorta, Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında sahasında konuk ettiği İtalya’nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, grubundaki dördüncü maçında 26 Ocak 2022 tarihinde sahasında İtalya’nın Trentino Itas takımını konuk edecek.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Andrii Kovalchuk (Ukrayna)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet, Metin, İzzet, Hasan, Muhammet, Burak (L) (Hidalgo, Oğulcan, Taha)

Sir Sicoma Monini Perugia: Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon, Russo, Travica, Plotnytskyi (L) (Dardzans, Ter Horst, Giannelli)

Setler: 24-26, 25-27, 22-25

Süre: 90 dakika (30,31,29)

İSTANBUL (İHA)