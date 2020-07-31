Şampiyonlar Ligi bileti Beşiktaş’ın

Beşiktaş tatsız geçen sezonun finalinde büyük bir sevinç yaşıyor. Sergen Yalçın dümene geçince yeniden kanatlanan Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma fırsatı yakaladı. Trabzonspor’un CAS’ta onaylanan men cezasının ardından Beşiktaş, Devler Ligi’ne ön elemeden dahil oldu.

Sergen Yalçın ve öğrencileri ilk maçını 25 Ağustos’ta oynayacak. Bu fırsat aynı zamanda ekonomik anlamda büyük bir katkı anlamına geliyor.

'Trabzonspor'un hakkı'

Sezonu 3. bitiren Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın daha önce Şampiyonlar Ligi ile ilgili soruya, "Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı" karşılığını vermişti.