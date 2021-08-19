Şampiyonlar Ligi | Benfica-PSV Eindhoven maç sonucu: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica, PSV Eindhoven'ı konuk etti. Estadio da Luz'da oynanan ve Alman hakem Felix Brych'in yönettiği karşılaşmada gülen taraf ev sahibi oldu. Portekiz ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve 24 Ağustos Salı günü Philips Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Jorge Jesus yönetimindeki Benfica'ya galibiyeti getiren goller; 10. dakikada Rafa Silva ve 42. dakikada Julian Weigl'dan geldi. Roger Schmidt'in PSV'sine 51. dakikada Cody Mathes Gakpo'nun attığı gol galibiyet için yeterli olmadı.

Galatasaray 'ın transfer gündeminde yer alan Benfica'nın 22 yaşındaki orta sahası Gedson Fernandes, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.