Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 7 maç oynandı

İlk maçlar sonunda deplasmanda kazanan Monaco, Shakhtar Donetsk ile evinde farklı galip gelen PSV Eindhoven avantajlı skorlar aldı. Olympiakos, Kızılyıldız ve Cluj ise evinde berabere kalıp turu zora soktu.

Alınan sonuçlar şöyle:

Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2

Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1

Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0

CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1