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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 7 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 00:05 Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 7 maç oynandı

İlk maçlar sonunda deplasmanda kazanan Monaco, Shakhtar Donetsk ile evinde farklı galip gelen PSV Eindhoven avantajlı skorlar aldı. Olympiakos, Kızılyıldız ve Cluj ise evinde berabere kalıp turu zora soktu.

Alınan sonuçlar şöyle:

     Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2

     Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1

     Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

     PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0

     CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1

     Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1

     Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

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