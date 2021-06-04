Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez final maçı, koronavirüs sebebiyle İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'ndan alınmıştı. 2020'deki Bayern Münih-PSG'nin ardından 2021'deki Manchester City- Chelsea finaline de Portekiz ev sahipliği yapmıştı. Elbette Türkiye de haklı olarak, hangi şampiyonluk maçının kendisine verileceğini merakla bekliyordu.

Kura çekimleri de bizde

Alınan bilgiye göre UEFA, bu konudaki kararını verdi ve normalde Almanya'daki Allianz Arena'da oynatmayı planladığı 2023 Devler Ligi finalini İstanbul'da oynatacak. Bu karar da, 9 Temmuz'da yapılacak UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından resmiyet kazanacak. Ayrıca UEFA'nın her yıl Monaco'da düzenlediği Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup kura çekimleri organizasyonlarını da üst üste 2 yıl İstanbul'da gerçekleştireceği bilgisine de ulaşıldı.

Kuzey İrlanda netleştirdi!

UEFA'nın, 2021 Süper Kupa finalini de İstanbul'a vereceği konusunda iddialar vardı. Dün bununla ilgili olarak şu anki ev sahibi Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Federasyonun sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA ile yakın temasımız devam ediyor ve yaptığımız görüşmelerin ardından bu finalin Belfast'ta oynanacağını resmen açıklamaktan memnuniyet duyarız" ifadeleri kullanıldı. 11 Ağustos'taki karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Chelsea (İngiltere) ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal (İspanya) karşı karşıya gelecek.