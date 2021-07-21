Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu 6 maçla başladı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turu, 6 maçla başladı. Galatasaray ’ın Hollanda ekibi PSV’yi geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Celtic, evinde Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı.
Rövanşlarının 27-28 Temmuz’da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Alashkert (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-1
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Cluj (Romanya): 1-2
Ferencvaros (Macaristan) - Zalgiris (Litvanya): 2-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
Rapid Wien (Avusturya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1
Celtic (İskoçya) - Midtjylland (Danimarka): 1-1