Şampiyonlar kupalarını aldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA)- ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde ortaokullar arası yıldız kız, yıldız erkek futsal müsabakalarında şampiyon olan takımlar kupalarını törenle aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ortaokullar arası yıldız kızlar ve yıldız erkekler futsal maçları sona erdi. Müsabakalar sonucu şampiyon olan takımlar kupalarını aldı. Recep Gürbüz Spor Salonu'nda oynanan karşılamalarda yıldız kızlarda Yelten Dallar İHO şampiyon olurken, Erkunt Traktör İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Arif Cebeci Ortaokulu üçüncü oldu. Yıldız erkeklerde Arif Cebeci Ortaokulu birinci olurken, Yelten Dallar Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet Gülhizar- Osman Sarıca Ortaokulu üçüncü oldu.

Şampiyon takımlara kupalarını teslim eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, "Turnuvaya katılan tüm ortaokul öğrencilerine teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılarak geleceğimize ışık tutan tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Törende öğrenciler ve öğretmenler Türk bayrağı açarak askerlere de selam gönderdi.

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