Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi Ampute Milli Takımı ile U17 ve U19 Elit Ligi'ni zirvede geçen Altınordu'nun gençleri, Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki söyleşide buluştu.

Türkiye şampiyonalarına hazırlanan Altınordu'nun gençleri, "Adım Adım Zirveye" isimli söyleşide ampute futbolcular Barış Telli, Erdi Arslan ve Şeyhmus Erdinç'in yaşam hikayelerini birinci ağızdan dinledi.

Oyuncuların ampute futbola nasıl başladıklarını ve yaşadıkları zorlukları öğrenen gençler, Avrupa şampiyonluğu ve Dünya ikinciliğine giden zorlu yolun öyküsünü de öğrenme fırsatı elde ettiler. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizler, engelsiz üniversite olmayı hedef alarak Türkiye genelinde de en iyi örneği oluşturma amacıyla yola çıktık. Bu doğrultuda daha hızlı, daha kalıcı, daha geniş kapsamlı faaliyetlerde bulunması için ekibimizi güçlendirdik" dedi.

DHA