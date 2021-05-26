Şampiyonlar beIN SPORTS ekranalrında belli oluyor

Türkiye’nin spor ekranı beIN SPORTS, Avrupa futbolunun ve basketbolunun zirvesi olarak kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ile THY EuroLeague final maçlarını sporseverler ile buluşturuyor. TFF 1. Lig Play-Off ve EFL Championship Play-Off final maçları da beIN SPORTS ekranlarında olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi Finali Şifresiz beIN SPORTS Haber’de

Avrupa futbolunun bir ve iki numaralı kupası şifresiz olarak beIN SPORTS Haber’de ekranlara gelecek. Villareal ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası 26 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’da beIN SPORTS Haber’de seyirciyle buluşacak. Avrupa’nın kulüpler seviyesindeki bir numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Manchester City – Chelsea maçı 29 Mayıs Cumartesi saat 22.00’da şifresiz olarak beIN SPORTS Haber’de! Her iki final müsabakası ayrıca beIN SPORTS HD 1 ekranlarında da yayınlanacak.

Anadolu Efes’in Kupa Yolculuğu beIN SPORTS’ta

beIN SPORTS, Anadolu Efes’in Final Four heyecanını da basketbolseverlerle buluşturuyor. CSKA – Anadolu Efes maçı 28 Mayıs Cuma günü 19.00’da beIN SPORTS HD 3’te yayınlanacak. Yarı finalin bir diğer mücadelesi de aynı gün saat 22.00’da beIN SPORTS HD 3’te olacak.

Yükselme Maçları beIN SPORTS’ta Ekrana Geliyor

Süper Lig ve Premier Lig’e yükselecek son takımlar beIN SPORTS ekranlarında belli olacak. Süper Lig’e yükselen son takımın belirleneceği Altınordu ve Altay arasındaki TFF 1. Lig yükselme play-off final maçı 26 Mayıs Çarşamba saat 20.00’da beIN SPORTS HD 2’de ekrana gelecek. Premier Lig’in son bileti için Brentford – Swansea City karşılaşacak ve 29 Mayıs Cumartesi saat 17.00’da beIN SPORTS HD 1’de yayınlanacak.

26 Mayıs Çarşamba:

TFF 1. Lig Yükselme Play-off Final Maçı:

20:00 Altınordu – Altay / beIN SPORTS HD 2

UEFA Avrupa Ligi Final Maçı:

22:00 Villareal – Manchester United / beIN SPORTS HD 1 & beIN SPORTS HABER (Şifresiz)

28 Mayıs Cuma:

Turkish Airlines EuroLeague Yarı Final Maçları:

19:00 CSKA – Anadolu Efes / beIN SPORTS HD 3

22:00 Barcelona – Olimpia Milano / beIN SPORTS HD 3

29 Mayıs Cumartesi:

EFL Championship Play-Off Maçı

17.00 Brentford – Swansea City / beIN SPORTS HD 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Final Maçı:

22:00 Manchester City – Chelsea / beIN SPORTS HD 1 & beIN SPORTS HABER (Şifresiz)

30 Mayıs Pazar:

Turkish Airlines Euroleague Üçüncülük Maçı

18.30 / beIN SPORTS HD 3

Turkish Airlines EuroLeague Final Maçı:

21:30 / beIN SPORTS HD 3

*THY Euroleague’de final ve üçüncülük maçına çıkacak takımlar yarı final maçlarından sonra belli olacak.