Şampiyondan mesaj: Dışarı çıkmayalım

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de sporunu evde yaptığını vurgulayarak, “Küresel anlamda çok hızlı bir şekilde yayılım gösteren coronavirüs son günlerde ülkemizde görülmekte. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız gereken tedbirleri alıyor ama milletçe vatandaş olarak bizlere de bazı tedbirleri almak düşüyor. Öncelikle zaruri bir işimiz olmadığı müddetçe dışarı çıkmayalım, evde vakit geçirelim. Ben şu an evimdeyim, ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Sporumu evimde yapmaya çalışıyorum şartlar el verdiği kadar” diye konuştu.