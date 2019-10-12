‘Şampiyonaya inşallah gideceğiz’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Millilerimiz’i canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzde Fransa maçı var ve bu mücadeleyi de güzel şekilde taçlandıracağımızı düşünüyorum. İstanbul’da seyircimiz son dakikaya kadar takıma destek verdi. Birlik ve beraberliğimiz çok önemliydi. İnşallah ‘Barış Pınarı Harekâtı’yla da bölgeye huzur ve refah gelecek. Cumhurbaşkanımız da Milli Takımı tebrik etti. İnşallah Avrupa Şampiyonası’na da gideceğiz. Allah yardımcımız olsun” dedi.