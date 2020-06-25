Şampiyona büyük görev

Avrupa Şampiyonası’nda 2019’daki 9. şampiyonluğuyla, ‘Asrın Güreşçisi’ lakaplı Hamza Yerlikaya’nın rekorunı kıran ve bunu başaran ilk Türk güreşçi olan Rıza Kayaalp, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı spor müşavirliğine atandı. Grekoromen stilde sadece Türkiye’nin değil dünyanın da en başarılı güreşçisi olan 30 yaşındaki Rıza Kayalp, kariyerinde iki kez olimpiyat kürsüsüne çıkmış, 4 dünya ve 9 Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı. Türkiye Güreş Federasyonu, Rıza Kayalp için, “Türk güreşinin yaşayan efsanesi Rıza Kayaalp’i yeni görevinden dolayı kutluyor, başarılar diliyoruz” açıklamasını yaparak tebrik mesajı yayımladı.

Kanun ne diyor: Olimpiyat şampiyonluğu veya olimpik spor dallarından birinde büyükler kategorisinde birden fazla dünya şampiyonluğu kazanan ve 30 yaşını doldurmuş sporcular, spor müşaviri atanabiliyor. İlgili kanun, 2001 yılında Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.