İtalya’nın Bari kentinde 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na puan verecek olan G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda ülkemizi kadınlar 57 kiloda temsil edecek sporcuyu belirlemek için milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün karşılaştı.

İsmet Iraz Spor Salonu’nda gerçekleştirilen seçme mücadelesi çok büyük ilgi gördü ve salon tamamen doldu.

Kübra son saniyede...

Karşılaşma da adına yakışır bir şekilde çekişmeli geçti. İlk raunt 5-5 sona erdikten sonra İrem Yaman, ikinci raundu 12-9 önde tamamladı. İrem Yaman, karşılaşmanın son 30 saniyesine 13-9 önde girse de Hatice Kübra İlgün aldığı 4 puanla durumu 13-13 yaptı ve mücadeleyi altın vuruşa taşıdı. Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, müsabakayı 15-13 kazandı ve İtalya ’da düzenlenecek şampiyonada ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Centilmenlik kazandı

Maçın ardından Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, iki sporcunun da kolunu havaya kaldırırken sporcular centilmence sarılarak birbirlerini kutladı. Şahin, “İki sporcumuz da olimpiyat kotaların belirleneceği Aralık ayındaki finale çok kısa süre kala eşit duruma geldi. Burada haksızlığı önlemek adına seçme koyduk. Çok güzel bir mücadele verdiler. İrem bugün kazanarak İtalya’da ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. İrem’i ve Hatice’yi kutluyorum. Bu çekişmeden Türk taekwondosu kazançlı çıkacaktır” dedi.

Yaman: Madalyasız gelmek istemiyorum

G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası biletini alan İrem Yaman, “İkimiz de milli takım adına yarışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Olimpiyatlarda altın madalya istiyorum ve bu altın madalyayı da almadan gelmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

İlgün: Umarım giden madalya alır

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün de, “İrem de ben de iyi hazırlanmıştık. Sonuç olarak kazanan o oldu. Hayırlısı olsun, mücadelemiz devam ediyor. Amacımız olimpiyatlara katılmak. Her rakibimiz çok iyi, ben de orada yer almak istiyorum. Oraya giden inşallah madalyayla ülkeye döner” diye konuştu.

Bu müsabaka neden yapıldı?

2018 Avrupa Şampiyonası’nda Hatice Kübra İlgün 57, İrem Yaman 62 kiloda ülkemizi temsil etti. Kübra ikinci, İrem ise şampiyon oldu. Ancak olimpiyatta 62 kiloda müsabakalar yapılmıyor. Bu nedenle 57 kiloda mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak bu kiloda Kübra da olduğu için bu nedenle federasyon, G4 Ekstra Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda 57 kiloda yarışacak sporcuyu belirlemek adına Kübra ile İrem arasında seçme maçı düzenleme kararı aldı.