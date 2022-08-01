Şampiyona 600 bin TL’lik kemer

Biletlere yoğun bir ilginin gösterildiği organizasyonda Erol Zimmerman, Benjamin Adegbuyi, Thomas Horn gibi önemli dövüşçüler ringe çıkacak.

Gecenin en önemli detaylarından biri de hazırlanan kemer oldu. Organizasyonun sponsorlarından Sina Pırlanta altın kaplama ve pırlantalarla bezenmiş 600 bin TL değerindeki kemer gecenin şampiyonuna verilecek.

Dünyaca ünlü şarkıcı Era Istrefi’nin şarkılarıyla hareketlendireceği geceye Mustafa Ceceli, Sibel Can ve Mustafa Sandal gibi birbirinden önemli sanatçılar da katılacak.