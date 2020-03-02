Şampiyon WIN RIVER WIN’i kaybettik

James G. Bell tarafından yetiştirilen, Yıldırım Gelgin’in sahibi olduğu 1999 doğumlu Win River Win (Virginia Rapids – Thirty Zip / Tri Jet), sayısız başarılara imzasını attığı yarış kariyerine, 6 Eylül 2001 günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda katıldığı koşuyla başladı.

2002 yılında ilk sınıf koşu birinciliğine ulaşan safkan, 2003 yılı sonunda İzmir’de kum pistte katıldığı G3 Prens Halim Sait Türkhan Koşusu’yla birlikte ilk Açık koşu galibiyetini hanesine yazdırdı.

Yurt içinde elde ettiği başarılarının yanı sıra yurt dışında da ülkemizi temsil ederek yarışseverlerin gönlünde ayrı bir yer edinen Win River Win, uluslararası arenada da önemli koşularda boy göstermiş ve önemli başarılara imza atmıştır.

Kariyerinde 16 Grup koşu galibiyeti

Yarış hayatında 65 kez start alan şampiyon safkan, G2 19 Mayıs Koşusu ve isimsiz diğer 2 G2 yarışın da aralarında bulunduğu 3 Grup 2 ve 13 de Grup 3 koşudan galibiyetle ayrılmıştır.

Yurtdışı başarıları

2006 yılında Dubai World Cup karnavalı kapsamında Nad Al Sheba Hipodromu’nda katıldığı kum pistteki koşuyu Jamie Spencer ile kazanmayı başaran Win River Win akabinde jokeyi Halis Karataş idaresinde G3 Burj Nahaar’dan ve final gününde dünya genelinden birçok başarılı safkanın katıldığı G2 Godolphin Mile’dan ikinci olarak ayrıldı.

Aygırlık kariyeri

2008 yılında aygırlık kariyerine başlayan Win River Win’in bugüne kadar koşan 335 yavrusundan 184’ü, 5719 yarışta 621 galibiyet elde etmiştir. Yavrularının kazancı yaklaşık 48 Milyon TL’ye yaklaşan Win River Win’in en başarılı temsilcileri arasında 2014 yılı Gazi Koşusu başta olmak üzere 3 Grup 1 zaferi bulunan Blaze To Win ve G1 Türkiye Jokey Kulübü Koşusu galibi Enyalios ile Grup koşu galipleri Zealous Line, Katma Değer, Zafer Ateşi, Meleközge, Evergrande, Run And Win, Nadire ve Terex gibi isimler yer almaktadır.

Kendisi ve yavruları birçok başarıya ulaşan Win River Win, 21 yaşında aramızdan ayrıldı.



