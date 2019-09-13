Şampiyon tekvandocu kızların hedefi dünya şampiyonluğu

Bu ayın başında İsveç’te düzenlenen Ümitler Avrupa Şampiyonası’nda 73 kilogramda yarışan milli sporcu Huri Korkut, şampiyon oldu. Şampiyonluk dönüşü ara vermeyen milli sporcu, önündeki şampiyonalara hazırlanıyor. Daha önce balkan ve Türkiye şampiyonlukları ile Avrupa ikinciliği bulunan 15 yaşındaki milli sporcu Özge Özbey de önümüzdeki ay yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor. Günde çift idman yapan Korkut ve Özbey, önümüzdeki yıl yapılacak olan dünya şampiyonasında şampiyon olmak istiyor.

Korkut: "3 kardeş aynı anda spora başladık"

Elde ettiği başarılar ve çalışmalarla ilgili İHA muhabirine konuşan Hüri Korkut, tekvando sporuna 5 yaşında başladığını ve 12 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Annesinin de tekvandocu olduğunu kaydeden Korkut, “Bende dövüş sporlarını sevdiğim ve ilgim olduğu için tekvandoyu seçtim. Biz zaten 3 kardeş bu spora başlamıştık. 2’si şu anda antrenörlük yapıyor ben dövüşmeye devam ediyorum. Ablalarımın da Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonlukları var. Bende en son İsveç’te yapılan Avrupa Şampiyonasında şampiyon oldum. 2015 yılında dünya ikincisi oldum. Avrupa Kulüpler ile Türkiye şampiyonluklarım var” diye konuştu.

"Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu"

Hedeflerinden de bahseden Korkut, “Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğu. 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara katılmak istiyorum. Her genç sporcunun hayali olduğu gibi benimde gönlüm olimpiyatlarda yarışmak. Olimpiyatlarda yarışıp, bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Bizim ailemizi görenlerden güzel tepkiler alıyoruz. Annem ve ablalarım da geçmiş yıllarda iyi sporcularmış. Şu an onlar bıraktı, ben onların boş bıraktığı yerde devam ediyorum. Güzel başarılar elde edeceğime inanıyorum. Hocam arkamda olduğu sürece güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Özbey: “İlk hedefim Avrupa, ardından dünya şampiyonasında birincilik"

Milli sporcu Özge Özbey ise 10 yaşında bu spora başladığını ve 5 yıldır yaptığını söyledi. Özgecan Aslan’ın ölümüyle bu spora başladığını kaydeden Özbey, “Özgecan’ın ölümünden dolayı kendimizi korumamız için babam benimle beraber 3 kardeşi tekvandoya gönderdi. Bizde geldik. Bugüne kadar Balkan, Türkiye şampiyonluklarım var. Geçen yıl Avrupa 3’üncüsü olduk. Şimdi Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Hedefim ilk olarak Avrupa şampiyonluğu, daha sonra seneye yapılacak olan dünya şampiyonasında birinci olmak istiyorum. Tabi 2024 olimpiyatlarına da katılmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Gündüz: "Artık olimpiyat hedeflerimize emin adımlarla gittiğimize inanıyorum"

Milli Takım Antrenörü Ahmet Gündüz de her 2 sporcunun da başarılı sporcular olduğunu dile getirdi. Yeri geliyor 2, yeri geliyor günde 3 antrenman yaptıklarının altını çizen Gündüz, “Şampiyonalara yaklaşınca tek antrenmana düşürüyoruz. Bu bir fedekarlık istiyor. Herkes evinde yatarken biz sabahın erken saatlerinde kalkıp koşulara gidiyoruz, öğlen ağırlık basıyoruz, akşam normal antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Çocuklar da istiyor. Çocuklarımızın birçok şampiyonlukları var. Şampiyon oldukça ‘yeni başladık’ diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Artık olimpiyat hedeflerimize emin adımlarla gittiğimize inanıyorum. Çünkü artık Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği kesmiyor. Olimpiyatlara doğru gideceğiz, dünya şampiyonu olacağız diyorlar. Buda bizi çok sevindiriyor” dedi.

İki sporcusuna da gönülden inandığına vurgu yapan Gündüz, “Bu işi başarabilecekler. Daha 5 yıl var olimpiyatlara ama bugünden hazırlanmaya başladık. Bu süreçte çocuklarımıza inanıyorum onlarda zaten kendilerine inanıyorlar. Çalışmalarımızı hedeflerimize göre sürdürüyoruz” diye konuştu.

İHA