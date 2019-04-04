Tekvandoda bir dünya, iki Avrupa şampiyonluğu bulunan milli sporcu Emirhan Muran, Antalya’da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası’nda maç sırasında sakatlanınca, üçüncü Avrupa altın madalyası amacına ulaşamadı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Kemer Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası, 26 ülkeden 541 sporcunun katılımı ile devam ediyor. Türkiye’yi temsil eden 53 sporcudan biri olan Emirhan Muran, maç sırasında talihsizlik yaşadı.

Maçta sağ bacağından sakatlanan Muran, üçüncü kez Avrupa şampiyonu olma hedefini gerçekleştiremedi.

Hayatını tekvando şekillendiriyor

Bir dünya, iki Avrupa şampiyonluğu bulunan 23 yaşındaki Emirhan Muran, tekvando ile tanışma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık 9 yıl önce "Asla pes etme" adlı filmden esinlenerek spor salonuna yazılan Muran, antrenörünün yönlendirmesiyle tekvandoya başladı.

"Hayatımı tekvando şekillendirdi" diyen Muran, meslek lisesinde tesisat bölümünden mezun olunca İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandığını belirtti. Tekvandoya ara vermeyen ve bu sırada ilk Avrupa şampiyonluğu elde eden Muran, "Sevdiğim işi yapmak istedim ve okulumu bıraktım. Şimdi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü’nde eğitim hayatımı sürdürüyorum." dedi.

Eğitimini sürdürürken antrenmanlarını aksatmadığını ve tüm müsabakalara katıldığını aktaran Muran, "Katıldığım müsabakalardan da madalyalarla ayrıldım. İki defa Avrupa, bir defa dünya şampiyonu oldum. İnanıyorum ki şampiyonluk sayım daha da artacak." diye konuştu.

Sadece kendi hedefleri peşinde koşmadığını ifade eden Muran, küçük sporculara da örnek olduğunu kaydetti.

"Asla pes etmiyorum"

Üçüncü Avrupa şampiyonluğu hedefi için Antalya’daki organizasyona katıldığını anlatan Emirhan Muran, maç sırasında sakatlanınca bu hedefini ertelemek zorunda kaldığını belirtti.

Maçta sağ bacağından sakatlanan Muran, "Maçta sağ dizimde bir sıkıntı oluştu. Acıya rağmen maça devam ettim, sonuna kadar geldim ama acı artınca maçı yarıda bırakmak zorunda kaldım. Yürümekte zorluk yaşıyorum. Üçüncü Avrupa şampiyonluğumu burada alacağımdan emindim ama sakatlıkla karşılaştım. Asla pes etmiyorum, önümüzdeki maçlara bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

ANTALYA (AA) - HATİCE ÖZDEMİR TOSUN