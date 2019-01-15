Şampiyon sporcu Sümeyye Boyacı’ya sponsor desteği

Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 2019’daki yarışlarda Bursa Kebap Evi’nin desteğiyle başarı kovalayacak.

Fairmont Quasar İstanbul Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, 2019’da sosyal sorumluluk projeleri üstlenmeyi amaçladıklarını belirterek, "Sümeyye, Türkiye’yi çok iyi temsil eden bir sporcu. Yolumuz kendisiyle kesişti. 2019’da Sümeyye Boyacı’ya maddi ve manevi destek vereceğiz." diye konuştu.

Sümeyye’nin, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun götüremediği organizasyonlarda da yarışması için gereken desteği vereceklerini aktaran Helvacı, "Türkiye’de bu tarz desteklere ihtiyacımız var. Ruh sağlığının konuşulduğu ülkemizde bir gönül penceresi açabilirsek, ne mutlu bize. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Sümeyye’yi Anadolu illerindeki insanlarla buluşturacağız. Resim yapıyor ve bir resim sergisi de hazırlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Sümeyye: "Sponsor desteği çok önemli"

2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda birinci olarak cumhuriyet tarihinde şampiyonluk elde eden ilk kadın yüzücü unvanını elde eden Sümeyye Boyacı, sponsor desteğinin başarıdaki önemine dikkati çekti.

Eskişehir’de iki kolu olmadan doğduğunu anlatan Sümeyye, "İstiklal Marşı’nı ilk kez Brezilya’da okutmuştum. O yarışa maddi imkansızlıktan dolayı gidemiyordum. Son anda Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gittim ve altın madalya aldım. Sponsor desteği çok önemli. Bursa Kebap Evi bana destek çıkan ilk sponsor oldu. Herkesin sporcuları desteklemesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculuk hayatıyla ilgili bilgi veren Sümeyye, şunları söyledi:

"Herkesin elleriyle yapabildiği şeyleri ayaklarımla yapabiliyorum. Altı aylıkken annemin ayaklarımı çiçeklere değdirmesiyle dokunma hissini kazandım. Gelişimim normal bir çocuk gibi devam etti. Engelli birey olarak eğitim hayatına atılmak zor bir şeydi. Aşmanın bir yolu vardı. Ebru sanatına başladım ve 6-7 yıl boyunca sürdürdüm. 5,5 yaşında annemin teşvik etmesiyle yüzmeye başladım. Başlangıçta korkuyordum. Hocamın sabrı ve sevgisiyle 12 saatte öğrendim. Daha sonra milli takıma çağrıldım. Beni durdurmak isteyen insanlar oldu. Her başarı kolay değil. Bunları başarıp, 12 yaşında milli sporcu oldum."

Kendisi için en önemli yarışın Meksika’daki Dünya Şampiyonası olduğunu anlatan milli yüzücü, "En küçük sporcu bendim. 2018 Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda, yüzmede cumhuriyet tarihimizin ilk kadın şampiyonu oldum. Yüzme ve spor maliyetli şey. Gönülden gelmezse yapamıyorsunuz. Maddiyata da dayanıyor. Yarışlar ve malzemeler masraflı. Desteklenmemiz çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Sümeyye Boyacı, 2019’da önemli yarışların olacağına dikkati çekerek, "Malezya’da Dünya Şampiyonası var. Çok çalışmamız gerekiyor." diyerek sözlerini tamamladı.

AA