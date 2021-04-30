Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkan Mustafa Aydın'ı maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle bin 800 TL ile cezalandırdı. PFDK, Aynı müsabakada Aydın'a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 60 günlük hak mahrumiyeti ve 12 bin 500 TL para cezası verdi.

İdareciler Cem Doğan, Ramazan Karakaya ve Suat Gündoğan da akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 30'ar gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldı.

DHA