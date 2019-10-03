Şampiyon Rıza’ya çoşkulu karşılama

Kazakistan’daki Dünya Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 130 kiloda üst üste 4. kez şampiyon olan Rıza Kayaalp, memleketi Yozgat’ta coşkuyla karşılandı.

Yozgat’a gelen milli güreşçi ilk olarak Vali Kadir Çakır’ı ziyaret etti. Daha sonra vatandaşlar tarafından mehter takımı ile Yimpaş AVM önünde karşılanan Rıza Kayaalp, Vali Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, daire müdürleri ve vatandaşlarla Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Çakır, Rıza Kayaalp’e çiçek ve altın hediye etti.