Şampiyon RHYTHM DIVINE aygırlık kariyerine başlıyor

Babası Torok’un 4 adet ile en çok Grup-1 kazanan yavrusu, 2017-2018-2019 üst üste 3 yıl Grup-1 zaferiyle istikrar abidesi olan, yanı sıra ayağına hiç sıvı takviyesi yapılmamasıyla genetik aktarım üstünlüğünü gösteren RHYTHM DIVINE çimde 9, kaba kumda 1, toplam 10 grup yarış galibiyetiyle yavrularına başarı vaat ediyor.

Şampiyon safkanın anne kardeşi Uğurtay’ın bu yıl kaba kumda Grup 1, annesinin ana kardeşi kısrak Gipsy Danger’ın da hem çim hem de kaba kumda önemli başarılar ile 750 bin TL kazanç elde etmesi ise RHYTHM DIVINE’ın yarışçılığımızın her pistinde şampiyonluğun kilit aygırı olacağını gözler önüne seriyor.

Biz de FANATİK Hipodrom ekibi olarak büyük şampiyona Türk yetiştiriciliği adına hoş geldin diyoruz.



