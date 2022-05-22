ŞAMPİYON MİLAN! (ÖZET) Sassuolo-Milan maç sonucu: 0-3

İtalya Serie A'nın en büyüğü Milan... Şampiyonluk heyecanının son haftaya kaldığı İtalya Serie A'da, Kırmızı-Siyahlılar sürprize izin vermedi. Haftaya 83 puanla takipçisi İnter'in 2 puan önünde lider giren Milan, Sassuolo deplasmanında hata yapmadı.

Milli futbolcularımız Kaan Ayhan ile Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo karşısında 17 ve 32'de Olivier Giroud, 36'da Franck Kessie'nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci devreden başka gol sesi çıkmayınca Milan puanını 86 yaparak İtalya'da 11 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Kırmızı-Siyahlılar 19. kez İtalya'nın en büyüğü oldu.

Öte yandan Kaan ve Mert mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İnter ise sahasında Sampdoria'yı yine aynı şekilde 3-0'la geçse de 84 puanda kaldı ve ligi ikinci olarak tamamladı.