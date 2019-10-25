Şampiyon Mercedes-AMG Petronas Meksika’da piste çıkıyor

Formula 1’in 2019 sezonunun 18'inci yarışı olan Meksika Grand Prix’i, bugün yapılan antrenman turları ile başladı. Toplam 71 turdan oluşan, 305,354 km’lik yarışta Mercedes-AMG Petronas üst üste 6'ncı şampiyonluğunu kutlayacak; Lewis Hamilton ise şampiyon olmak için mücadele edecek. Hermanos Rodriguez Pisti’nde gerçekleştirilecek yarışta Valtteri Bottas ise şampiyonluk yarışında kalmaya çalışacak.

Meksika Grand Prix’i öncesinde Mercedes-AMG Petronas 612 puanla markalar şampiyonluğunu elde etmiş durumda. Hamilton, 338 puanla en yakın rakibinden 64 puan farkla pilotlar sıralamasında lider, Bottas ise 274 puanla aynı sıralamada ikinciliği elinde tutuyor.

Bu yola çıktıklarında kimsenin kendilerinden böyle bir başarı beklemediğini dile getiren Mercedes-Benz Motorsporları Başkanı Toto Wolff, "Belki bir yarış kazanmayı, belki şampiyonluğu umuyorduk; ama en büyük dileğimiz her zaman Mercedes markasını en iyi şekilde temsil etmekti. 6'ncı kez üst üste duble şampiyonluk elde etmek ve yenilmez olmak olağanüstü bir tatmin. Bu başarı, çok çalışmanın, adanmışlığın ve tutkunun sonucudur. Önümüzde hala kazanılması gereken yarışlar var. Japonya’dan sonra yaşadığımız kısa sevincin ardından kendi rutinimize döndük. Önümüzde 4 yarış daha var ve hiçbiri kolay olmayacak. Belki de Meksika, bu dörtlü arasında en zoru. Meksika’da aracımıza pek uygun olmayan koşullar var. Biz her zaman olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Meksika’da muhteşem bir izleyicinin önünde mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Meksika Grand Prix’inin Türkiye saati ile ayrıntılı programı;

25 Ekim 2019 Cuma;

18.00 - 19.30 (1'inci antrenman turu)

22.00 - 23.30 (2'nci antrenman turu)

26 Ekim 2019 Cumartesi;

18.00 - 19.00 (3'üncü antrenman turu)

21.00 - 22.00 (sıralama turları)

27 Ekim 2019 Pazar;

22.10 (Meksika Grand Prix)

İHA