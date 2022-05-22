Premier Lig'de şampiyonluk düğümü çözüldü... 90 puanla liderlik koltuğunda oturan Manchester City, sezonun son haftasında Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşma öncesinde Liverpool'un 1 puan önünde bulunan Pep Guardiola'nın ekibi, sahadan 3 puanla ayrılması halinde rakibinin maçının sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecekti.

Ancak işler pek de istenildiği gibi gitmedi. Dolu Etihad tribünleri önünde 37'de Matty Cash, 69'da ise Philippe Coutinho gol sevinci yaşadı, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın takımı Aston Villa 2-0 öne geçti. Ancak bu sıralarda Liverpool, Wolverhampton karşısında üstünlüğü yakalayamamıştı. Herkes Liverpool'un bir golünü beklerken, City 5 dakikada coştu!

76'da İlkay Gündoğan fitili ateşledi, 78'de Rodri füzeyi gönderdi, tribünleri coşturdu, 81'de İlkay yine sahneye çıktı, Etihad'ı yıktı! City tarihi maçta 3-2 kazandı, puanını 93 yaptı. Liverpool ise Wolverhampton karşısında 3-1 galip gelse de 92 puanda kaldı ve Pep Guardiola'nın öğrencileri 8. şampiyonluğunu yaşadı!

CITY'NİN TARİHTEKİ 8'İNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak kapatan Manchester City, ligdeki 8'inci şampiyonluğunu elde etti. Manchester ekibi bu 8 şampiyonluğun 4 tanesini son 5 yılda kazandı. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 1936–1937, 1967–1968, 2011–2012, 2013–2014, 2017–2018, 2018–2019, 2020–2021, 2021–2022 yıllarında sezonu en üst basamakta bitirme başarısı gösterdi.

KÜME DÜŞEN SON TAKIM BURNLEY OLDU

İngiltere Premier Lig'de son hafta karşılaşmalarının ardından küme düşen son takım Burnley oldu. Ligin son haftasında kendi sahasında Newcastle United'a 2-1 mağlup olan Burnley; Watford ve Norwich City'nin ardından lige veda eden 3'üncü takım oldu.

TOTTENHAM ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ ALDI

Antonio Conte'nin göreve gelmesiyle birlikte performansını yükselten Tottenham, ligin son haftasında deplasmanda Norwich City'i 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden son takım oldu. Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham, önümüzdeki yıl İngiltere'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Michael Oliver ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

LİVERPOOL GERİYE DÜŞTÜ!

3' Liverpool, Wolverhampton karşısında golü yedi. Etihad Stadyumu'nda büyük bir sevinç yaşanıyor...

24' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Jesus, penaltı noktası üzerindeki Foden'ı gördü, Foden beyaz noktanın hafif sağından uzak köşeyi denedi ancak şutu az farkla dışarı çıktı.

LİVERPOOL BU KEZ EŞİTLEDİ!

24' Klopp'un öğrencileri, Sadio Mane ile skora dengeyi getirdi.

31' Aston Villa kendi sahasından çıkarken topu kaptırdı, Foden, Jesus'a attı. Brezilyalı yıldız sol çaprazdan içeri sokulup penaltı noktasına doğru çekip vurdu ancak şutu isabetsiz.

ASTON VİLLA ÖNDE, ETİHAD ŞOKTA!

37' Ramsey sol kanattan bindiren Digne'yi gördü, Digne içeri kesti, arkalardan gelen Matty Cash vurdu kafayı ve ağları sarstı! Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın yönetimindeki Aston Villa, Etihad'da 1-0 önde.

İşte Cash'in, arkadan gelerek Cancelo'nun önünde yaptığı gol vuruşu...

45' İlk devrenin sonuna +4 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

48' Sol kanattan Foden içeri çevirdi, De Bruyne penaltı noktası üzerinde savunmadan seken topa vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

50' Sağ kanattan Cancelo son çizgiye inip, içeri ortaladı, arka direkte Jesus bomboş pozisyonda topu üstten dışarıya attı!

ASTON VİLLA'DAN BİR GOL DAHA!

69' Olsen aut atışını kullandı, Wings kafayla indirdi, Coutinho sol çaprazdan sağına çekip, yakın direğe vurdu ve Ederson çaresiz... Eski Liverpool'lu Coutinho, Villa karşısında takımını 2-0 öne geçiriyor...

GOL!

76' Sağ kanattan Sterling çizgiye indi, arka direkte İlkay Gündoğan kafayı vurdu. City umutlanıyor...

BİR GOL DAHA!

78' Zinchenko şık hareketle sol kanatta rakibinden sıyrıldı, ceza yayının gerisindeki Rodri'ye çıkarttı, genç oyuncu yerden çok sert vurdu ve 2 dakikada skor beraberliğe geldi! 2-2...

İLKAY, ETİHAD'I COŞTURDU!

81' De Bruyne sağ çaprazdan arka direğe kesti, yine İlkay dokundu, Etihad'ı yıktı! City 5 dakikada bulduğu 3 golle öne geçiyor! 3-2!

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi, City şampiyon!

Manchester City-Aston Villa 11'ler:

Manchester City: Ederson, Stones, Fernandinho, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Foden, Jesus.

Aston Villa: Olsen, Cash, Chambers, Mings, Digne, McGinn, Douglas Luiz, Ramsey, Buendia, Watkins, Coutinho.







