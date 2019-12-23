Şampiyon Kepezspor

ANTALYA, (DHA)- KEPEZ Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol takımı, Bölgesel Lig müsabakalarında oynadığı tüm maçları kazanarak şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Ligi, Manavgat'ta yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda 3 gün süren bölgesel lig müsabakalarında Kepez Belediyespor Kulübü Bayan Voleybol takımı, şampiyonluğa uzandı. Hareketli geçen 3 gün boyunca filelerin sultanları ilk günkü maçını Akdeniz Bilgi Sporla yaptı. Hiç set vermeyen Kepez Belediyespor, maçı 3-0 kazandı. Müsabakaların ikici gününde Korkuteli Belediyespor Kulübünü de aynı sonuçla yenen filenin sultanları, pazar günü oynanan final maçında ise Manavgat Gençlik Spor Kulübünü 3- 1 yenerek Bölgesel Lig şampiyonu oldu.

GENÇ YETENEKLER GURURLANDIRDI

Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal yaptığı değerlendirmede, tüm sporcuları ve antrenörlerini kutladı. Çatal, “Alt yapımızdan yetiştirdiğimiz genç sporcularımızın almış olduğu bu önemli şampiyonluk bizi gururlandırdı. Oluşturduğumuz genç takımımız gelecek için büyük umut vaat etmekte. Genç sporcularımızı üstün başarılarından dolayı yürekten kutluyorum" dedi.

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