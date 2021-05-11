Şampiyon kadın futbol takımı Beşiktaş-Karagümrük maçında

Süper Lig'in 41'inci haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çaldı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan Ok üstlendi.

Kadınlar Futbol Ligi’ni bu sezon şampiyon tamamlayan Beşiktaş Vodafone, mücadeleyi statta izledi. Siyah-beyazlı kadın futbolcular, şampiyonluk yolundaki kritik maçta meslektaşlarına destek verdi.

Taraftarlar locada

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşmayı localardan izledi. Karşılaşma öncesi boş olan localar, takımlar sahaya çıktıktan kısa süre sonra doldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, tezahüratlarla takımlarını destekledi.