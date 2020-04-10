Şampiyon jokey Selim Kaya: Yarışları güvenle yaparız

Türkiye'nin şampiyon jokeylerinden Selim Kaya corona virüs önlemleri nedeniyle 20 Mart'tan bu yana yapılamayan at yarışlarının güvenle yapılabileceğini ifade etti. Evde kal çağrısına sektör olarak katkıda bulunabileceklerini belirten ünlü jokey twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu.

EVDE KAL TÜRKİYE… BİZ SİZİN İÇİN ÜRETİRİZ...

Dünyayı küresel olarak durma noktasına getiren Korona virüsün etkilerini ülkemizde de büyük ölçüde hissetmekteyiz. Sağlık Bakanımız önderliğinde Bilim Kurulu’nun aldığı önlemler dahilinde tüm vatandaşlar olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi inşallah ülkemiz bu sorunun üstesinden gelecektir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız'ın sözlerinde olduğu üzere hayatı tamamen durdurmadan maksimum düzeyde önlemleri alarak bir taraftan çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor.

Ülkemiz (ve dünya) bu virüsle mücadele ederken, fabrikalarımızın, sanayimizin üretime devam etmesi ülkemizin geleceği için çok önemlidir. Atçılık da büyük bir sektördür. Bizler de, bizim yöneticilerimiz de haralarda hipodromlarda tüm önlemleri üst düzeyde alarak; dikkatli davranarak hayatımıza devam etmeliyiz.

Atlar canlı varlıklar ve aynı zamanda sporcular. Onların bakımı, idmanı ihmale gelmemelidir. Atçılık endüstrisinde kapıya kilit vurulamayacağı için ülkemizin devam eden bazı iş kollarında olduğu gibi hayatın olağan akışının devamı kaçınılmazdır. Yarışlarımız alınacak üst düzey tedbirlerle düzenlenebilir… Biz camia olarak bunu başarabilecek kalibrede insanlardan, emekçilerden, yöneticilerden müteşekkiliz. Hipodromlar açık hava mecraları olarak izole edilebilecek durumdadırlar.

Yarışların başlayarak, sektörümüz ülke ekonomisi için faaliyete geçmelidir.

Yarışların başlaması “EVDE KAL” çağrısıyla evlerinde kalan vatandaşlarımızın sosyalleşmesi açısından da çok önemlidir.

Sektörün ülkemiz için üretmesi, maddi boyutunun yanında evlerinde izole olan vatandaşlarımızın yarışseverlerin sosyalleşmesinde, büyük katkı verecektir.

Ülkemizde nasılki fedakarca çalışan sağlık ordumuz, güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz varsa atçılık sektörü de ülkemize maddi olarak katkıda bulunmak için çalıştırılabilir.

Konuya ilişkin bu sabah Tarım Bakanlığımız'ın resmi sitesinde yayınlanan duyuru ile ‘Mayıs ayı başında yapılacak değerlendirme toplantısı’ haberi hepimizi ümitvar kılmıştır.

Biz güçlü bir camiayız… Hem sektör çarklarımız, hem sektörümüze katma değer üreten yan unsurlar açısından yarışları güvenle yapabiliriz. Böylelikle evde kalan insanların kaliteli ve keyifli vakit geçirmesine de yardımcı oluruz.

#EVDE KAL TÜRKİYE sloganı yanında #EVDE KAL TÜRKİYE BİZ ÜRETİRİZ diyorum.

Saygılarımla...

Jokey Selim Kaya