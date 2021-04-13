Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Rıza Kayaalp, "Uzun ve başarılarla dolu bir sporculuk kariyerim var. Bir sporcu her zaman iyi bir kulübe ve güzel bir sponsora sahip olmak ister. Benim için anlamlı ve özel bir gün. Bu marka, geçmişte de sürekli kullandığım ve memnun kaldığım bir marka. Dünyada sporcu gıdaları arasında ayrı bir konumu var. Hayat bizi 2021’de buluşturdu. Olimpiyat Oyunları öncesi bana destek olmak istediler. Bu çalışma bizim için uzun vadeli olacak. Güzel işlere imza atacağımza inanıyorum. Bu marka ile iş birliği yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.



