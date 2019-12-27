Şampiyon GRAYSTORM üniversiteye yazıldı

TJK'nın Bursa Karacabey Pansiyon Harası'nda şubat ayından itibaren yeni sezon aşımlarına başlayacak şampiyonun kısrak adaylarından ikisi Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden geldi. Üniversiteye bağlı Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'na ait Laguna Sunrise ve Win River Girl isimli kısraklar bu yıl Graystorm'dan aşım görecek.

Fanatik Hipodrom’a açıklama yapan üniversite ilgilileri tay yetiştirip satmak amacıyla bu işi yaptıklarını ayrıca Laguna Sunrise'ın Temsil isimli aygırdan olma 2019 doğumlu dişi tayını 2020'de ilk satışları olarak hedeflediklerini belirttiler. Alınan bilgiye göre rektörlüğün destek vermesi halinde mevcut alan genişletilebilecek ve yüksekokul bünyesinde tay yetiştiriciliğinin yanı sıra tay eğitimine de başlanacak.

Biz de hem Temsil'in, hem de Graystorm'un ilk sınavlarından kaç alacaklarını merakla bekliyoruz.

Özel Haber: Cem BOŞGELMEZ

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