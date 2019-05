Şampiyon Galatasaray kupasına kavuştu!

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.05'te başlayan şölende taraftarlar ile birlikte şampiyonluğu kutlayan Galatasaray camiası, büyük sevinç yaşadı. İlk olarak Galatasaray'ın alt yaş gruplarında şampiyon olan sporcular taraftarların huzuruna çıkarken, sonrasında sanatçıların verdiği mini konserler ve görsel şovlar eşliğinde taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Kutlama töreni, Florya'da görev yapan isimlerin çağrılmasıyla başladı. Bu isimlerin tamamlanmasının ardından oyuncular tek tek anons edildi. Sonrasında sahneye teknik heyet ve teknik direktör Fatih Terim çıkarken, son olarak da Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay sahneye geldi. Taraftarlar, önce başkan Cengiz'i, sonrasında ise teknik direktör Fatih Terim'i tribünlere çağırdı. Mustafa Cengiz, sahneye çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, taraftarların huzurunda teknik direktör Fatih Terim ile 5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı ve kupa takdimi öncesi kısa bir imza töreni gerçekleştirildi.

İmza töreninin ardından Galatasaray'ın şampiyonluk kupası, kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde havalandı. Öte yandan Galatasaray Kulübü, izin isteyen Diagne, Sinan Gümüş ve Taffarel'in kutlamada yer alamadığını duyurdu. Ayrıca kadro dışında bulunan Eren Derdiyok da kutlama törenine katılmadı.

ANBEAN KUTLAMA DETAYLARI

Galatasaray, üstü açık otobüs ile Türk Telekom Stadyumu’na geldi

Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 şampiyonu Galatasaray, kutlamalar için Florya Metin Oktay Tesisleri’nden akşam saatlerinde üstü açık otobüs ile hareket etti.

Yol boyunca tezahüratlarla sarı-kırmızılı taraftarların eşliğinde stada gelen kafile, saat 19.05’de Türk Telekom Stadyumu’na giriş yaptı. Üstü açık otobüste taraftarları selamlayan Galatasaraylı futbolculara, sarı-kırmızılı taraftarlar meşalelerle eşlik etti. Futbolcuların, stada girişi esnasında otobüste tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.

Altyapıdaki şampiyonlar kutlamada

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri’nde kupa alan Galatasaray’ın altyapı takımları kutlamaya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Sanatçılar sahne aldı

Galatasaray Futbol Akemisinde şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı oyuncular ilk olarak podyuma çıktı. Kupalarıyla taraftarı selamlayan minik aslanların ardından DJ Suat Ateşdağlı, Alya, Soner Sarıkabadayı, Emre Aydın, İrem Derici gibi sanatçılar sahne aldı. Soner Sarıkabayı, Fatih Terim’in ‘Nerede kalmıştık?’ adlı twitinden esinlenerek yaptığı şampiyonluk şarkısı taraftarlardan büyük beğeni topladı. Öte yandan İrem Derici de 22. şampiyonluğa özel bestelediği şarkıyı taraftarlarıyla paylaştı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ilk sahne alan isim Alya oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Soner Sarıkabadayı sahne aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alan bir diğer isim de şarkıcı Emre Aydın oldu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında İrem Derici rüzgarı...

Platformda 'Yıldız' mesajı

Galatasaray’ın 22. kupa zaferi için Türk Telekom Stadına dev platform kuruldu. Sahanın ortasında yer alan bu platform üzerinde yer alan dört yıldızın ortasına bir yıldız daha konulması dikkatlerden kaçmadı.

Ve bu yıldızın içinin iki kanadı, 21. ve 22. şampiyonluğu simgelerken, 5. yıldıza 3 şampiyonluk kaldı mesajı verildi.

Galatasaraylı futbolcular tek tek platforma çıktı

Selçuk İnan, Barış Manço'dan "Sarı çizmeli Mehmet Ağa" şarkıslyla kupanın alınacağı platformdaki yerini aldı.

Fernando Muslera, DJ Sonni'den de Fiesta şarkısıyla sahneye çıktı.

Mariano, Brezilyalı bir müzik grubu, Grupo Revelaçao'dan Ta Escrito ile kızı ile birlikte sahnedeki yerini aldı.

Ahmet Çalık, Sezen Aksu'dan "Yalnızca Sitem" ile kupa töreni için platforma geçti.

Galatasaray'ın Fas'lı 10 numarası Belhanda, Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' şarkısıyla platforma çıktı.

İsmail Çipe, Maher Zain'den Mawlaya ilahisi ile platforma geçiş yaptı.

Martin Linnes, Kygo & Imagine Dragons'dan 'Born To Be Yours' şarkısı ile çıktı.

Ryan Donk, Umut Timur'un 'Vermedin' şarkısıyla sahneye çıktı.

Badou Ndiaye, ülkesi Senegal'e özgü bir şarkıyla sahneye çıktı.

Ömer Bayram, İbrahim Tatlıses'ten "Mavişim" şarkısıyla kupa için yerini aldı.

Emre Akbaba, Galatasaray'ın "Şereftir seni sevmek" marşıyla sahneye çıktı. Sahneye koltuk değnekleri ile çıkan Emre Akbaba'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve 'Cimbombomun çocuğu' Emre Akbaba tezahüratları yapıldı.

Henry Onyekuru, Soft'tan "Money" (Para) ile sahneye çıktı.

Kostas Mitroglou, The Notorious B.I.G.'den 'Hypnotize' ile sahnedeki yerini aldı.

Fernando, MC Guime - Pais do Futebol ile sahneye çıktı.

Semih Kaya, "Bella Siao (Çav Bella)" ile sahneye çıktı.

Luyindama, Nego Dimaria'dan 'Mbeya Mbeya' şarkısıyla platforma çıktı.

Emre Taşdemir, Duman'dan "Senden daha güzel" ile sahnedeki yerini aldı.

Yunus Akgün, Galatasaray Marşı'yla kupa için yerine geçti.

Marcao, Nipsey Hussle'dan 'Rap Niggas' şarkısıyla sahnedeki yerini aldı.

Yuto Nagatomo, Japon grubu Funky Monkey Babys'ten bir şarkıyla sahnedeki yerini aldı.

İki çocuğunu da yanına alan Sofiane Feghouli, Galatasaray marşıyla platforma geçti.

Galatasaray ile kariyerine şampiyonluk yazdıran Muğdat Çelik, sahneye Müslüm Gürses'in "Unutamadım" şarkısıyla geldi.

Ümit Davala, Phil Collins'in 'Another Day In Paradise' şarkısıyla sahneye geldi.

Galatasaray teknik ekibinden Hasan Şaş, şampiyonluk kutlaması sahnesine "Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi" türküsüyle geldi.

Galatasaray'da Fatih Terim sahneye gelirken 'Mekanın sahibi geliyor' anonsu yapıldı. Fatih Terim, kızları ve torunlarını yanına alarak sahneye çıktı. Fatih Terim sahneye 'Adanmış hayatların umudu' ile çıktı.