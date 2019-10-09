Şampiyon Fenerbahçe! Fenerbahçe - Çukurova Basketbol maç sonucu: 86-62
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, bugün sahibini buldu. Fenerbahçe Öznur Kablo, 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 86-62 mağlup etti ve 12. kez kupanın sahibi oldu.
Basketbolda 27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini buldu. Geçen sezon hem Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Öznur Kablo, son play-off finalisti ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile Kayseri’de karşı karşıya geldi. Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u 86-62 yenen Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 5. dakika geçildiğinde rakibine 12-6’lık üstünlük sağladı. Sevgi Uzun ve Iagupova’nın elinden bulduğu sayılarla farkı açan Fenerbahçe ilk çeyreği 23-14 önde tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan Fenerbahçe, Zandalasini ile pota altından peş peşe sayılar bulurken, Iagupova da etkili oyununu sürdürdü. Zandalasini ve Sevgi Uzun’un peş peş attığı 3’lüklerle sarı-lacivertliler maçın 17. dakikasını 41-25 önde geçti. Farkı daha da açan Fenerbahçe soyunma odasına 47-26 önde girdi.
Üçüncü çeyreğin başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Fenerbahçe maçın 25. dakikasında skoru 60-34’e getirdi. Çukurova Basketbol aradaki farkı azaltmaya çalışsa da çeyrek 67-50 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılıklı top kayıplarıyla başlayan son periyotta her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Karşılıklı basketlerle devam eden karşılaşmada üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, parkeden 86-62 galip ayrıldı.
27. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi olan Fenerbahçe, 12. kez kupayı kazandı.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Sami Özel, Tahsin Kuzu, Dağder Dağlı
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sevgi Uzun 9, Tuğçe Canıtez 10, Iagupova 25, Cruz Lebrato 7, Williams 8, Ayşe Cora, Olcay Çakır Turgut 2, Esra Ural Topuz 2, Zandalasini 16, Stokes 4, Duygu Özen 3
Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Coffey 14, Melis Talay 3, İlayda Güner 10, Marginean 9, Rodriguez 17, Meltem Avcı 4, Feride Şevval Akalan 5
1. Periyot: 23-14
Devre: 47-26
3. Periyot: 67-50