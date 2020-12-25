Şampiyon cimnastikçiler Ege Üniversitesi’nde

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şampiyonada takım halinde ilk kez gümüş, bireysel olarak da 2 altın, bir bronz madalya kazanan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı’nın İzmirli sporcuları İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin’i ağırladı. Ziyarete İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Gençer de katıldı.