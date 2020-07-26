Şampiyon Başakşehir kupasına kavuşuyor

Başakşehir, geçtiğimiz hafta Kayserispor galibiyetiyle tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk’un öğrencileri, bugün oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte kupasına kavuşacak. Kasımpaşa maçının ardından oyuncular, Başakşehir Fatih Terim Stadı’na giderek kupayı alacak. Stadyuma 4 bin kişinin alınacağı bilgisine ulaşılırken, otobüs ile de tur atılacak.

26 Temmuz 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Şampiyon Başakşehir kupasına kavuşuyor

Başakşehir, geçtiğimiz hafta Kayserispor galibiyetiyle tarihinin ilk şampiyonluğunu elde etti. Okan Buruk’un öğrencileri, bugün oynanacak Kasımpaşa maçıyla birlikte kupasına kavuşacak. Başkan Göksel Gümüşdağ’ın talebi üzerine maç saati daha önce 17.00’a alınmıştı. Bu doğrultuda karşılaşma sonrasında oyuncular, Fatih Terim Stadı’na giderek kupayı alacak. Stadyuma 4 bin kişinin alınacağı bilgisine ulaşılırken, otobüs ile de tur atılacak.

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