Avrupa'nın dev kupası Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, bir kez daha unvanını korumak için sahaya çıktı. Final Four Yarı Finali'nde Olympiacos'u, Vasilije Micic’in son saniye üçlüğü ile deviren Ergin Ataman'ın öğrencileri Barcelona engelini aşmayı başaran Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Son şampiyon unvanı ile parkeye çıkan Anadolu Efes, nefesleri kesen maçta İspanyol devini 58-57'lik skorla devirerek üst üste 2. kez şampiyonluğuna ulaştı.

Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Maçtan anlar

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan Stark Arena’da oynanan final mücadelesine Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, Micic, Larkin, Anderson, Moerman ve Pleiss beşi ile başladı. Pablo Laso yönetimindeki Real Madrid ise Hanga, Abalde, Deck, Yabusele ve Tavares ilk beşiyle parkeye çıktı. Maçın ilk 2 dakikalık böümünde iki takımda da savunmalar ön plana çıkarken sayı üretilemedi. Anadolu Efes'in ilk sayısını Micic, faul çizgisinden buldu. Real Madrid ise açılışı Adam Hanga ile yaptı. İlk çeyreğin 5 dakikalık bölümü iki takımın karşılıklı sayıları ile Anadolu Efes'in 7-6'lık üstünlüğü ile geçildi. Tavares'in hücum ribaundları ile boş döndüğü atakları değerlendiren Real Madrid'e Anadolu Efes Micic ve Larkin'in sayıları ile cevap verdi. İlk çeyrek Real Madrid'in 15-14'lük üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 14-15 Real Madrid

Maçın 2. çeyreğine 2 takım da sert savunma ile başladı. çeyreğin 5 dakikalık bölümü karşılıklı basketler ile geçildi. Sonrasında Anadolu Efes'in hücumlarını durduran İspanya temsilcisi, dış şutlarda bulduğu sayılar ile farkı 7'ye kadar çıkardı. Larkin ve Micic ile art arda sayılar bulan ve Real Madrid'e karşılık veren Anadolu Efes devreye 34-29 geride girdi.

İLK YARI SONUCU | Anadolu Efes 29-34 Real Madrid

Micic ve Larkin devrede

Karşılaşmanın ilk yarısını Real Madrid'den Walter Tavares, 12 sayı 7 ribaund ile tamamlarken, Anadolu Efes'te Micic ile Larkin takımını ayakta tutan isimler oldu. Shane Larkin ilk yarıda 10 sayıyla mücadele ederken, Micic de 13 sayı buldu.

Kıran kırana mücadele

Üçüncü çeyreğin başlangıcında hücumda istediği oyunu sergilemekte zorlanan Anadolu Efes, Real Madrid'in sayılarına da engel olamayınca çeyreğin bitimine 5 dakika kala 9 sayı geriye düştü. Televizyon molası sonrası Pleiss'in sayıları ile toparlanan Anadolu Efes, son çeyreğe yalnızca 2 sayı geride girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Anadolu Efes 40-42 Real Madrid

Sinirler gerildi

3. çeyreğin son anlarında Anadolu Efes'ten James Anderson ile Real Madrid'den Vincent Poirier arasında sinirler gerildi. İkili arasında yaşanan ufak itişmenin ve sözlü tartışma araya girenler tarafından çok büyümeden sonlandırıldı. İki basketbolcuyu da sportmenlik dışı faul çalındı.

Anadolu Efes geri döndü

Karşılıklı hatalarla başlayan final periyodunda Anadolu Efes, Micic'in 3 sayılık basketi ile öne geçti. Sonrasında Tibor Pleiss'ın boyalı alanda etkili oyunu ile Real Madrid'in sayılarına karşılık veren Anadolu Efes, son beş dakikaya 50-49 geride girdi. Anadolu Efes, son dakikalara kadar kıran kırana geçen ve karşılıklı sayılara sahne olan mücadeleden 58-57'lik skorla galip ayrıldı

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 58-57 Real Madrid

SALON: Stark

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Borys Ryzhyk, Gytis Vilius

REAL MADRID: Causeur 3, Randolph 6, Fernandez 2, Abalde 2, Hanga 5, Deck 5, Poirier 5, Tavares 14, Llull 9, Yabusele 3, Taylor 3

ANADOLU EFES: Larkin 10, Beaubois, Singleton 4, Bryant, Moerman, Pleiss 19, Micic 23, Anderson, Dunston 2