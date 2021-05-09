Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında Menemenspor'a konuk oldu. Averajla liderlik koltuğunda oturan Mavi Şimşekler, sahadan 4-1 galip ayrıldı ve sezonu 70 puanla şampiyon tamamladı. Samet Aybaba yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirveye çıkan Adana Demirspor, tam 26 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller; Pa Dibba, Okwuchukwu Ezeh, Hasan Kılıç (P) ve Sinan Kurt'tan geldi. 34 puanla sezonu 15. sırada tamamlayan Menemenspor'un tek sayısını ise Simon Zenke kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Adana Demirsporlu futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler büyük sevinç yaşadı. Futbolcular saha ortasına gelerek kupa posteriyle objektiflere poz verdi. Tribündeki yerini alan Başkan Murat Sancak da şampiyonluk mutluluğunu takımla ve ekibiyle paylaştı.

En son 1994-1995 sezonunda o zamanki adıyla 1’inci Lig şimdiki ismiyle Süper Lig’de mücadele eden Mavi Şimşekler büyük hasreti sonlandırdı. Teknik Direktör Samet Aybaba ise kariyerinde 3’üncü kez bir takımla Süper Lig’e yükselme sevinci yaşamış oldu. Futbolcular maça özel olarak bastırılan ‘Şampiyon’ yazılı tişörtleriyle kutlamalar yaptı. Aybaba aha önce 1996-1997 Kayserispor’u, 2016-2017’de de Sivasspor’u Süper Lig’e çıkarmıştı.

Adana Demirsporlu futbolseverler de stat çevresinde yer alan binaların çatı ve teraslarından takımlarına destek vermeye çalıştı. Ancak pandemi koşulları nedeniyle polis çatılara çıkan taraftarları stat çevresinden uzaklaştırdı. Tribünde ise yaklaşık 300 kişilik grup yer aldı ve tezahüratlarla Adana Demirspor’u destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

⚽ GOL | 6’ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan Sinan’ın kullandığı köşe atışında savunmadan seken topu önünde bulan Dibba düzgün bir vuruşla fileleri sarstı: 0-1.

⚽ GOL | 11’inci dakika Adana Demirspor golleri ikiledi. Sinan’ın ara pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Ezeh plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

20’nci dakikada Yunus’un yerden pasında Hasan topa gelişine vurdu, savunmanın araya girmesiyle büyük tehlike savuşturuldu.

22’nci dakikada Adana Demirspor lehine penaltı kararı verildi. Berkay’ın ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi.

⚽ GOL | 23’üncü dakikada Hasan Kılıç penaltı atışını gole çevirip farkı 3’e çıkardı: 0-3.

31’inci dakikada Aydın’ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Muhammed son anda topu kornere tokatladı.

⚽ GOL | 53’üncü dakikada Adana Demirspor skoru 4-0’a getirdi. Ezeh’in şutunda topu kaleci Fatih çeldi. Dönen topta Yunus pasını Sinan’a aktardı. Sinan’ın penaltı noktası yakınlarından çektiği şutta meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti.

69’uncu dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Volkan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak Menemenspor’un file bekçisi Fatih gole izin vermedi.

⚽ GOL | 76’ncı dakikada Menemenspor farkı 1’e indirdi. Ceza sahası içinde Tayfun’un pasıyla topla buluşan Zenke düzgün bir vuruşla kaleci Muhammed’i mağlup etti: 4-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Adana Demirspor adını Süper Lig’e yazdırdı.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Tugay Numan Kaanoğlu (xx), Orkun Aktaş (xx), Oğuz Kaan Çalışır (xx)

MENEMENSPOR: Fatih (x) – Rıdvan (x) (Dk. 46 Yusuf x), Abdulkadir (x), Cem (xx) (Dk. 60 Hamza x), Ömer (x), Berkay (x), Bekir (xx), Aydın (xx) (Dk. 79 Alper x), Tayfun (xx) (Dk. 79 Emirhan x), Emre (xx), Murat (x) (Dk. 46 Zenke x)

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed (xxx) – Süleyman (xxx) (Dk. 70 Sedat xx), Tayyib (xx), Rassoul (xxx) (Dk. 57 Samet xx), Kaan (xx), Sinan (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 76 Sergen x), Hasan (xxx), Yunus (xx), Dibba (xxx), Ezeh (xxx) (Dk. 57 Volkan xx)

GOLLER: Dk. 6 Dibba, Dk. 11 Ezeh, Dk. 23 (Pen.) Hasan, Dk. 53 Sinan (Adana Demirspor), Dk. 76 Zenke (Menemenspor)