Şampiyon 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, ilk çeyreği 14-12 önde tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, ikinci periyotta oyunda dengeyi sağladı ve taraflar soyunma odasına 26-26 eşitlikle gitti.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin son bölümünde iyi bir oyun sergileyen 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, final periyoduna 40-37 üstün girdi. Dördüncü çeyreğin son bölümünde kritik basketler bulan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, karşılaşmadan 59-56 galip ayrıldı ve geriye düştüğü final serisini 2-1 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Karşılaşmanın ardından ödül töreni düzenlendi.

İlk olarak final serisini kaybederek ikincilikle yetinmek zorunda kalan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu oyunculara madalyaları ve İzmir ekibine kupası verildi.

Daha sonra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar takımının oyuncularına madalyalarını ve şampiyonluk kupasını takdim etti. Sarı-lacivertli oyuncular, şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.