Çekişmeli maçlara sahiplik eden bir lig olan İtalya Serie A Ligi en sevilen liglerden birisidir. Özellikle birçok yıldızın yer aldığı bir lig olarak sporseverlerin dikkatini çekmektedir. Bu ligte yer alan takımlardan biriside Sampdoria takımıdır. Kadrosunda önemli yıldızları barındıran Sampdoria takımı ilgi çeken bir İtalyan takımıdır.

Sampdoria Stadı'nın adı nedir?

İtalya liginde yer alan Sampdoria takımının kullandığı stadın ismi Luigi Ferraris stadyumudur. 1911 yılında yapılan stadyumun çimi doğal çimden oluşmaktadır. İtalya liginde bulunan kullanışlı stadlardan birisidir.

Sampdoria Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Sampdoria takımına ait olan ve iç saha maçlarında kullanılan Luigi Ferraris stadı kapasite olarak 36.000 kişiye hizmet etmektedir. Maçların birçoğunda Sampdoria seyircisi stadı tamamen doldurmaktadır. Uefa kriterlerine göre 1 yıldız alan bu statı daha iyi bir konuma getirmek için çalışmalar yapılmaktadır.

İnşa edildiği yıldan beri küçük tadilatlar yapılsada büyük çapta bir tadilat henüz yapılmamıştır. Stat geniş kapasiteli bir stat olsa da Sampdoria takımının seyirci sayısı oldukça fazladır. Bu yüzden kapasite artırılarak daha geniş bir yapıya kavuşturulması beklenmektedir. Tabi genel olarak bakıldığında ideal statlardan olduğu görülmektedir.

Sampdoria takımı içerde oynayacağı maçlar için Luigi Ferraris stadını kullanmaktadır. İtalya'nın Genova kentinde ye alan bu stadın ulaşım imkanları oldukça geniştir. Bulunduğu şehirde ulaşım ile ilgili bir sorun yaşanmamaktadır. Misafir takımlar Sampdoria takımı ile maç yapacağında Luigi Ferraris stadı kullanılmaktadır.