Sampdoria - Napoli maç sonucu: 2-4
İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Napoli, deplasmanda Sampdoria'yı 4-2 mağlup etti. Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli'de sezon başı Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas da takımının 2. golünü kaydeden isimdi. Bu gol ayrıca Makedon oyuncunun Serie A'daki ilk golü oldu.
İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde Napoli, Sampdoria deplasmanındaydı...
3. dakikada Arkadiusz Milik, Napoli'yi 1-0 öne geçirdi. 16'da ise Eljif Elmas skoru 2-0 yapan golü attı.
26'da Fabio Quagliarella Sampdoria adına farkı 1'e indirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.
732te Manolo Gabbiadini penaltıdan maça beraberliği getiren golü attı.
83'te Napoli'de Diego Demme takımını yeniden öne geçirdi. 90. dakikada ise Mertens maçın skorunu belirleyen golü attı; 2-4.
Bu sonucun ardından Napoli 30 puana çıkarken, Sampdoria 20 puanda kaldı.