Galatasaray 'ın geçen sezon 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ancak bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'ya İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Sampdoria, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau için harekete geçti. Sampdoria'nın Cicaldau'nun bonservisi için Sarı-Kırmızılı ekibe 5 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray talebi 7.5 milyon Euro

Galatasaray'ın Rumen futbolcu için 7.5 milyon Euro civarında bir beklentisinin olduğunun altı çizilirken, Sampdoria'nın ise Sarı-Kırmızılı ekipten gelecek olan cevabı beklemeye başladığı iddia edildi.

Ayrıca transfer döneminin sonlarına doğru Galatasaray'ın talebinin daha az seviyelere düşmesinin beklendiği de aktarıldı.

Forma şansı azaldı

Geçtiğimiz sezon Craiova'dan Galatasaray'a transfer olan Alexandru Cicaldau, Sarı-Kırmızılı ekipte orta sahaya yapılan takviyelerin ardından forma şansı bulmakta zorlanıyordu.Morutan formülü düşünülüyor

Morutan formülü

Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan’ı İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın, Cicaldau'dan zarar etmemek için beklenen teklifin gelmemesi halinde benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği haberleri de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rumen orta saha, geçtiğimiz sezon 40 maçta 5 gol, 4 asistlik performansa imza atmıştı.



