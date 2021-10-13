Bir dönem Antalyaspor forması da giyen ve geçtiğimiz ay aktif futbolculuk hayatını noktalayan Samir Nasri'nin son görüntüsü şaşkınlık yarattı.

2 sezon önce Belçika ekibi Anderlecht'te oynayan ve geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçirdikten sonra futbolu bırakma kararı alan Nasri, bu kararında doping cezası almasının büyük bir payı olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili olarak Nasri, "O dönem beni çok yaraladı ve futbolla ilişkimi değiştirdi. Bu nedenle bırakma kararı aldım. Asla doping yapmadım, haksızlığa uğradım. Sakatlığım için vitamin takviyesi almıştım ve bunun kurbanı oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Marsilya altyapısında yetişen ve kariyeri boyunca Arsenal, Manchester City ve Sevilla gibi üst düzey takımların formalarını giyen Nasri, 2017/18 sezonunun başında Antalyaspor'a transfer olmuştu.

YARDIM MAÇINDAKİ GÖRÜNTÜSÜ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Futbolu bıraktıktan sonra medyada fazla yer almayan Nasri, Unicef ve Drogba Vakfı'nın Fildişi Sahilli çocukların eğitim erişimine katkı sağlamak için düzenlediği yardım maçında sahaya çıktı.

Bir hayli kilo aldığı ve göbeğinin çıktığı görülen Fransız eski futbolcunun görüntüsü, futbolseverleri şaşkına çevirdi.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Manchester City'den ayrıldıktan sonra büyük bir sürprizle Antalyaspor'a yıllık 4 milyon euro maaş karşılığı imza atan Nasri, Antalya'da büyük bir coşkuyla karşılanmıştı.

Beklenen performansı gösteremeyen Fransız futbolcu, doping cezası almasının ardından 2018 Ocak ayında Antalyaspor'dan ayrılmıştı.

MARSILYA'DA ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Marsilya'daki son sezonunda menenjit hastalığına yakalanan Nasri, ölümden döndüğü günleri, "Marsilya'daki son yılımda menenjit tanısından 12 gün hastanede kaldım. Ölümden döndüm diyebilirim. Doktorların büyük uğraşları sonucu hayata tutundum. Hastanede ölümle savaştığım 12 günde, güzel günlerde yanımda olan insanların kötü zamanımda yanımda olmadığını gördüm. Bu bana, ölümle pençeleştiğim bir dönemde iyi bir hayat dersi olmuştu. İyi günümde herkes benimleydi ama 12 günlük kötü günlerimde yanımda kimse yoktu" sözleriyle anlatmıştı. (Hürriyet)