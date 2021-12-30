Ülkemizde bir dönem Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri, Manchester City'de oynadığı dönemlerde teknik direktör Roberto Mancini ile yaşadığı sorunları açıkladı.

Canal +'a konuşan Nasri, Wolves'a karşı oynadıkları bir Premier Lig maçında Mancini ile yaşadığı tartışmayı anlatarak, "İlk yarıda sürekli bana bir şeyler söylüyordu. Ona durmasını söyledim. Memnun değilsen beni oyundan çıkar dedim. Devre arasında oyundan çıkmak için hazırlanıyordum. Soyunma odasında ayakkabılarımı çıkarıyordum ve yanımda oturan Yaya Toure'ye, eğer benimle kötü konuşursa ayakkabılarımı ona fırlatacağımı söyledim. Çünkü o oyunculara saygısızlık eder ve kötü konuşurdu. Ardından ona hakaret ettim. İki gün sonra Manchester United'a karşı yedek kulübesindeydim." sözlerini dile getirdi.

Nasri açıklamalarında kulüp başkanı sayesinde takıma döndüğünü de belirterek, "Başkan bizi görmeye geldi ve Mancini'ye eğer formda olursam kazanacağımızı söyledi. O şekilde takıma geri döndüm. Daha sonra Paris'ten dönerken uçakta onunla barıştık." ifadelerinde bulundu.

Nasri, 2016 yılında Manchester City'den ayrılmış ve Eylül ayında emekliliğini açıklayana kadar Sevilla, Antalyaspor, West Ham ve Anderlecht'te forma giymişti.





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