Şamiloğlu’nun altın sevinci

Koronavirüs salgını nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar vermesiyle barfikste altın madalya kazanan Ümit Şamiloğlu açıklamada bulundu. 31 yıldır cimnastik yaptığını belirten milli sporcu, “Dünya şampiyonası ve olimpiyat elemesinden daha zorlu bir Dünya Kupası’ydı. Aldığım puan, 2020 yılında neler yapabileceğimin bir göstergesiydi. 40 yaşında dünyanın en iyi sporcularından biri olduğunu göstermek, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sporcularıyla yarışıp onları arkamda bırakmak benim için mutluluk kaynağı” diye konuştu.